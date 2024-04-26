الأمم المتحدة تغلق التحقيق في اتهام أحد موظفي الأونروا بالمشاركة بهجوم 7 أكتوبر

مصراوي

أعلنت الأمم المتحدة، إغلاق التحقيق بملف أحد موظفي الأونروا المتهمين بالمشاركة بهجوم 7 أكتوبر لعدم تقديم إسرائيل أدلة.

وتعتزم الحكومة الألمانية استئناف تعاونها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في قطاع غزة قريبا، حسبما أعلنت وزارتا الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا الأربعاء.

وبحسب بيان الوزارتين، يأتي القرار على خلفية التوصيات الأخيرة التي وردت في تقرير صادر عن المجموعة التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.

وأشار البيان إلى أن احتياجات الأونروا المالية قصيرة المدى في غزة تتم تغطيتها حاليا من الأموال الموجودة.

وتصدرت الأونروا عناوين الأخبار في يناير الماضي بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 موظفا فيها شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي وأن المنظمة برمتها مخترقة من حماس.

وبعد ذلك قامت بعض أهم الجهات المانحة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، بتعليق مدفوعاتها مؤقتا للمنظمة، وفي تقرير كولونا الذي تم تقديمه هذا الأسبوع في نيويورك، خلص خبراء مستقلون إلى أن الأونروا أنشأت عددا من الآليات "القوية" لضمان احترام مبدأ الحياد، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن هناك حاجة لتحسين هذه الآليات.