اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان في الولايات المتحدة

نيويورك- (د ب أ)

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه جرى اكتشاف جزيئات من فيروس أنفلونزا الطيور في نحو 20% من عينات اللبن التجارية التي شملها فحص في دراسة على مستوى الولايات المتحدة.

وأضافت الإدارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أنه في حين أن وجود آثار من الفيروس في اللبن لا يعني بالضرورة خطرا على المستهلك، هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات للتأكد مما إذا كان العامل المسبب للممرض موجودا، وهل مازال مُعديا.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تقدم نتائج الدراسة الأولية مؤشرا صارخا على مدى سرعة انتشار الفيروس الذي تسبب في نفوق ملايين الطيور عالميا، بين الأبقار الأمريكية، مما يثير مخاوف متعلقة بالصحة والأمن الغذائي، والقلق في الأسواق.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن هناك نسبة أعلى من النتائج الإيجابية قادمة من اختبارات الألبان في المناطق التي يوجد بها قطعان مصابة. وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية إصابة 33 قطيعا في 8 ولايات، بينها تكساس وكنساس وميشيجان وأوهايو.

وطبقت وزارة الزراعة أمس الأول الأربعاء، اختبارا إلزاميا على أبقار الألبان التي تتحرك عبر حدود الولايات في إطار جهود لتحديد مدى انتشار الفيروس، واحتوائه.