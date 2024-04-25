مسؤول أممي: إذا أردنا بناء غزة من جديد فسيتطلب الأمر 200 سنة

مصراوي

قال المدير الإقليمي بالبرنامج الأممي الإنمائي عبد الله الدردري، اليوم الخميس، إن كل ما بناه برنامج الأمم المتحدة في قطاع غزة تم تدميره، مضيفا "إذا أردنا بناء غزة من جديد فسيتطلب الأمر 200 سنة".

وشدد الدردري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، على ضرورة توفير منظومات مؤقتة للصحة والتعليم حتى يتم الإعمار، موضحا أن إزالة الركام والتعامل مع الجثث أولوية بعد وقف إطلاق النار.

وكان الدفاع المدني بغزة أعلن، اليوم الخميس، انتشال نحو 392 جثة في مجمع ناصر الطبي بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن 58% منها لم يستطع التعرف عليها.

وأكد الدفاع المدني بغزة، أنه لا يعرف سببا لوجود جثث أطفال في المقابر الجماعية بمستشفى ناصر الطبي، موضحا أنه تم اكتشاف آثار تعذيب على جثث بعض الشهداء في مستشفى ناصر الطبي.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن قوات الاحتلال قامت بتشويه الجثث في مجمع ناصر قبل إعادة دفنها في أكياس بلاستيكية مما سرع من تحللها، مؤكدا أن عمليات الدفن التي قام بها الاحتلال للجثث على بعد أكثر من 3 أمتار تخالف عمليات الدفن التي يقوم بها أفراد الدفاع المدني الفلسطيني في المقابر الجماعية.

وطالب الدفاع المدني في غزة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم المقابر الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، لافتا إلى أنه جرى رصد حالات إعدام ميدانية وآثار تعذيب وتكبيل أيدي الجثث قبل دفنها في مجمع ناصر الطبي.

وأوضح أن هناك حالات إعدام ميداني لبعض المرضى خلال إجراء عمليات جراحية لهم وارتدائهم ملابس العمليات بمجمع ناصر الطبي.

وشدد الدفاع المدني على أن وجود جثث لأطفال ضمن المقابر الجماعية بمجمع ناصر الطبي يثبت جرائم الإبادة الجماعية..