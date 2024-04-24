"اخجلوا من أنفسكم".. أسير إسرائيلي بغزة يطالب نتنياهو بالعمل على الإفراج عنه

غزة - (د ب أ)

طالب أسير إسرائيلي لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على تحريره مع بقية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس الفلسطينية بغزة.

وقال الأسير هيرش جولدبيرج بولين (24 عاما) في تسجيل مرئي بثته كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، يجب عليكم (حكومة نتنياهو) أن تخجلوا من أنفسكم لأنكم أهملتمونا مع آلاف من المواطنين الآخرين في 7 أكتوبر".

وأضاف بولين بينما بدت يده اليسرى مبتورة بأنه تم أسره في السابع من أكتوبر الماضي مع عدد آخر من الإسرائيليين، فيما وجد نفسه يصارع من أجل البقاء مع إصابات خطيرة في كل الجسم.

وتابع بنبرة حادة، "عليكم أن تخجلوا لأن كل جهود الجيش للإفراج عن الأسرى باءت بالفشل، بل وتسببت هجمات سلاح الجو في مقتل 70 أسيرا مثلي".

وطالب الأسير الإسرائيلي حكومة نتنياهو بضرورة العمل من أجل إعادة الأسرى إلى منازلهم، داعيا المتنفذين بالحكومة بضرورة التفكير بمصير الأسرى بغزة.