تيك توك تستجيب لإنذار الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق نظام المكافآت الجديد الخاص بالمستخدمين

روكسل (د ب أ)

أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إن المفوضية تلقت ردا من خدمة تيك توك لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة على أمر بتقديم تقييم خلال 24 ساعة للمخاطر على الصحة العقلية المرتبطة بتطبيقها الجديد "تيك توك لايت".

ويتعلق الأمر الملزم قانونا الصادر عن المفوضية الأوروبية أمس الاثنين بنظام المكافآت على التطبيق الجديد، الذي يسمح للمستخدمين بجمع نقاط عن طريق مشاهدة مقاطع فيديو معينة ثم استبدال هذه النقاط بأغراض أخرى ذات قيمة مثل كوبونات شراء من موقع أمازون، بحسب مسؤولين بالمفوضية.

وترغب المفوضية في معرفة ما إذا كانت الشركة المملوكة للصين قد قامت بتقييم مدى احتمال ادمان هذا النظام وكذلك المخاطر التي يشكلها على الصحة العقلية للمستخدمين، خاصة الأطفال وذلك قبل إطلاقه. ويلزم قانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي المنصات الكبيرة بإجراء تقييم لمثل هذه النوعية من المخاطر والحد من تأثيرها.

وقال متحدث باسم المفوضية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا ردا من تيك توك". وأضاف أن المفوضية سوف "تقيم الرد وتتخذ قرارا بشأن الخطوات التالية المحتملة".

وكان مسؤولون بالمفوضية قد ذكروا أمس أنه في حالة عدم تقديم تيك توك تقييم المخاطر المطلوب خلال 24 ساعة، من الممكن أن تواجه الشركة غرامة بقيمة 1% من إجمالي عائداتها السنوية على مستوى العالم، بالإضافة إلى غرامة دورية بقيمة 5% من عائداتها اليومية.

وإذا خلصت المفوضية في نهاية الأمر إلى أن تيك توك انتهكت قواعد تقييم المخاطر والحد من تأثيرها وفقا لقانون الخدمات الرقمية، فقد تفرض على الشركة غرامة تصل إلى 6% من إجمالي عائداتها السنوية عل مستوى العالم.

يذكر أنه تم إطلاق "تيك توك لايت" الذي يشبه تطبيق "تيك توك" الأوسع انتشارا ولكن يستخدم ذاكرة وعرض نطاق ترددي أقل، في أوروبا وتحديدا في إسبانيا وفرنسا خلال الشهر الجاري. وقال مسؤولو المفوضية إنهم تم إبلاغهم بالتطبيق الجديد، إلا أن شركة تيك توك لم تكن قد قدمت تقييما للمخاطر حتى أمس الاثنين.