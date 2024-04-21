لتشكيل كتلة مناهضة لأوروبا.. أحزاب مولدوفا الموالية لروسيا تجتمع في موسكو

موسكو - (د ب أ)

اجتمع فرع من المعارضة المولدوفية موالي لروسيا في موسكو، اليوم الأحد، لتشكيل كتلة سياسية جديدة مناهضة لأوروبا تهدف إلى عرقلة عملية انضمام مولدوفا المقرر إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الكتلة، التي تحمل اسم "فيكتوري" والمرتبطة بزعيم النخبة الهارب إيلان شور، تهدف إلى تحدي الرئيسة مايا ساندو وحكومتها المؤيدة لأوروبا في الانتخابات المقررة بين أكتوبر ومنتصف عام 2025.

وقالت وكالة بلومبرج إن الاجتماع تم عقده في موسكو لأن شور، منسق وممول الأحزاب المشاركة، محكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما في مولدوفا بتهمة تدبير عملية احتيال أدت إلى سرقة مليار دولار من النظام المصرفي في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج إن شور يقيم في إسرائيل، حيث ولد، ويسافر بشكل متكرر إلى موسكو، وقد طلبت مولدوفا تسليمه عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وتواجه مولدوفا ثلاثة انتخابات حاسمة خلال نحو عام.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 20 أكتوبر، والتي ستواجه فيها ساندو مرشحا مؤيدا لروسيا في سعيها للفوز بفترة ولاية ثانية.