حاول ركل العلم الفلسطيني.. إصابة جندي إسرائيلي في انفجار قنبلة شرقي رام الله (فيديو)
(مصراوي)
أُصيب جندي احتياط إسرائيلي، اليوم الأحد، في حادثة انفجار قنبلة قرب قرية المغير شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وحسبما أظهرت لقطات الفيديو فإن إصابة الجندي جاءت أثناء محاولته ركل العلم الفلسطيني والذي كان مثبتًا في الأرض، ليتضح أن القنبلة تم إلحاقها بالعلم.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تقوم بتمشيط مكان الحادث في الوقت الحالي بحثًا عن مشتبه به.
النّاطق بٱسم جيش الٱحتلال :
المُصابُ في #كمين_العلم بقرية المُغير، هو جندي ٱحتياطٍ كان في إجازة .
الجُندي الأرعن حاول إزالةِ علمٍ فلسطينيٍ عبر ركله، و ما كان الأحمق يدري أن تحتهُ عبوةً ستشوي لحمهُ و تفتتُ عظمه . pic.twitter.com/dXHfaFhJmd
— عبدالله (@gOq0m1i8u3Tfwdu) April 21, 2024
فيديو قد يعجبك: