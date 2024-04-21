حاول ركل العلم الفلسطيني.. إصابة جندي إسرائيلي في انفجار قنبلة شرقي رام الله (فيديو)

(مصراوي)

أُصيب جندي احتياط إسرائيلي، اليوم الأحد، في حادثة انفجار قنبلة قرب قرية المغير شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وحسبما أظهرت لقطات الفيديو فإن إصابة الجندي جاءت أثناء محاولته ركل العلم الفلسطيني والذي كان مثبتًا في الأرض، ليتضح أن القنبلة تم إلحاقها بالعلم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تقوم بتمشيط مكان الحادث في الوقت الحالي بحثًا عن مشتبه به.