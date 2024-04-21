رئيس الوزراء المكلف يؤدي اليمين الدستورية نائباً لأمير الكويت

الكويت - (د ب أ)

أدى رئيس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح اليمين الدستورية نائبا لأمير الكويت في فترة غياب الأمير الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.

واستقبل الشيخ مشعل ، في قصر بيان صباح اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالديوان الأميري.

كان أمير الكويت عين العبدالله رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي خلفا للشيخ محمد صباح السالم الصباح الذي اعتذر عن الاستمرار في الوزارة.