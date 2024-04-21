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BBC

جانتس يندد بقرار فرض عقوبات على وحدة بالجيش الإسرائيلي

10:41 ص الأحد 21 أبريل 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

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قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، إنه سيعمل على إعاقة قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على وحدة بالجيش الإسرائيلي، واصفًا إياها بـ "السابقة الخطيرة".

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا عقب ارتكابها انتهاكات عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وتوصلت واشنطن إلى قرارها أمس بعد تحقيق استمر منذ عام 2022.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب انتهاكات يومية وتنفيذ عدة اقتحامات في مدن الضفة الغربية واعتقال العشرات بشكل يومي إضافة إلى هجمات المستوطنين المتكررة.

بيني جانتس الجيش الإسرائيلي مجلس الحرب الإسرائيلي
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