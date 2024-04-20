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BBC

بعد العقوبات الأمريكية على الجيش.. سموتريتش: محاولة لفرض دولة فلسطينية علينا

10:45 م السبت 20 أبريل 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، إن فرض عقوبات أمريكية على جيش الاحتلال الإسرائيلي جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية على إسرائيل.
بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الإعلان عن نية فرض عقوبات على وحدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي هو قمة السخافة والانحطاط الأخلاقي.
وأضاف نتنياهو ردا على عقوبات أمريكية متوقعة ضد وحدة بجيش الاحتلال الإسرائيلي: "لا يجوز فرض عقوبات على جيشنا وسنتحرك بكل الوسائل ضد هذه الإجراءات".
كان موقع "أكسيوس" الأمريكي قال نقلا عن مصادر مطلعة قولهم، إن هناك توقعات بفرض واشنطن عقوبات على وحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكات بالضفة.
وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المصادر، أن العقوبات المرتقبة ستقضي بمنع كتيبة "نيتساح يهودا" من تلقي أي نوع من المساعدة الأمريكية، موضحة أن العديد من وحدات جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيليين التي تم التحقيق معها لن تعاقب بعد أن تصحح سلوكها.

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