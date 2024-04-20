قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانها على مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي.

وأسفر العدوان عن استشهاد فلسطينيين على الأقل أحدهما طفل، وإصابة آخرين وصل أربعة منهم المستشفى، وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم وتمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت قوات الاحتلال رفقة جرافات عسكرية، اقتحمت مخيم نور شمس وفرضت حصارًا عليه، وسط أعمال تخريب وتدمير متعمد للبنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم.