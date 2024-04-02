مندوب أمريكا بمجلس الأمن: لم نكن على علم بشأن الهجوم على سفارة إيران بدمشق

مصراوي

قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إننا لم نشارك ولم يكن لدينا علم بشأن الهجمات على السفارة الإيرانية في دمشق.

وأضاف ممثل الولايات المتحدة، أن حزب الله يعتدي على إسرائيل بشكل منتظم بدعم من إيران، قائلا: "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء استخدام الأراضي السورية في شن هجمات على بلدان مجاورة".

وتابع ممثل الولايات المتحدة: "لن نتردد في الدفاع عن موظفينا ونكرر تحذيراتنا لإيران ووكلائها بعدم استغلال الوضع الراهن"، موضحا أنه على إيران وسوريا لجم المنظمات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم.

وأكمل ممثل الولايات المتحدة: "نشعر بالقلق إزاء وجود عناصر إرهابية في المقر الذي تم ضربه في دمشق"، داعيا إلى حماية طواقم الإغاثة الأممية والإنسانية في غزة وتحقيق شفاف في الهجوم على قافلة المطبخ المركزي العالمي في غزة.