جوتيريش: العمليات العسكرية المستمرة بغزة منذ سبعة أشهر خلقت جحيمًا مستعرًا

مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية وخطأ واحد يمكن أن يؤدي إلى نزاع إقليمي واسع النطاق.

وشدد جوتيريش على مبدأ احترام حرمة المباني الدبلوماسية في كل الحالات، مشيرا إلى أن المخاطر تتصاعد على أوجه عدة في الشرق الأوسط ويجب العمل على دفع المنطقة بعيدا عن الهاوية.

وأكد جوتيريش أن وضع حد للأعمال العدائية في غزة سينزع فتيل التوتر في المنطقة بأكملها، موضحا أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أصبحوا على حافة المجاعة وأي عملية عسكرية في رفح ستفاقم الكارثة الإنسانية.

وأشار جوتيريش إلى أن العمليات العسكرية المستمرة في غزة منذ سبعة أشهر خلقت جحيما مستعرا، لافتا إلى أن منظمة اليونيسيف أبلغت عن استشهاد 13900 طفل فلسطيني في هجمات عشوائية في القطاع.

وأوضح جوتيريش أن هناك عقبات متواصلة تحجب وصول المساعدات عن المحتاجين في غزة وإسرائيل منعت أكثر من 40% من طلبات الأمم المتحدة، مشددا على الحاجة إلى نقلة نوعية في توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه يجب أن يُسمح للمنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا بالحركة في غزة، مشيرا إلى أن 250 من الطواقم التي تقدم المساعدات الإنسانية في القطاع استشهدوا، مجددا مطالبته بالتحقيق في هذه الحالات.

ونوّه جوتيريش إلى أن هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة وإطلاق سراح الأسرى وتوصيل المساعدات.