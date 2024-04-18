مسؤول بالكنيست: كتائب حماس الـ 24 نشطة وفعالة بخلاف ما يقوله نتنياهو

مصراوي

قال عضو لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي عاميت هاليفي، اليوم الخميس، إن كل كتائب حركة حماس الـ 24 نشطة وفعالة بخلاف ما يقوله جيش الاحتلال ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وفي تصريحات سابقة، ادّعى نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر ثلاثة أرباع كتائب حماس القتالية في غزة "كتائب القسام"، منوّها إلى أن اليوم الذي يلي الحرب هو اليوم الذي يلي تدمير حماس وإخراجها من المشهد.

وبصفة مستمرة، يشدد نتنياهو على أهمية اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، زاعما أنها المأوى الأخير لفصائل المقاومة الفلسطينية.