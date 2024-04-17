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كانت في طريقها لغزة.. اشتعال النار بسفينة تابعة للبحرية الأمريكية

06:42 م الأربعاء 17 أبريل 2024

اشتعال النار بسفينة تابعة للبحرية الأمريكية

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أكد متحدث باسم البحرية الأمريكية في بيان لشبكة إن بي سي نيوز، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية كانت في طريقها إلى غزة اضطرت للعودة الأسبوع الماضي، بعد اندلاع حريق في غرفة المحركات.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإن أفراد الطاقم على متن السفينة يو إس إن إس الثانية، أبلغوا عن الحريق الخميس الماضي، قائلين إنهم أخلوا المنطقة واستخدموا مطفأة حريق محمولة لإخماد النيران. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

كانت السفينة متوجهة إلى البحر الأبيض المتوسط لتسليم المعدات والأفراد لدعم عمليات المساعدات الإنسانية قبالة قطاع غزة. لكنها عادت إلى فلوريدا أمس، بمحرك واحد فقط.

وحتى الآن ووفقا لشبكة إن بي سي نيوز فإن سبب الحريق قيد التحقيق ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

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