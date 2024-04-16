باتيلي يستقيل من منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا

وكالات

قدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الإثنين، الموافق 15 أبريل.

وذكرت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، أنه بحسب معلومات وصلت إلى الصحيفة، فقد قدّم الدبلوماسي السنغالي استقالته في 15 أبريل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأكد "باتيلي" لـ"جون أفريك"، أنه قدّم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في 15 أبريل، وأنه قبلها "على مضض".

ويعد عبدالله باتيلي (77 عامًا) وزير الدولة الأسبق بالرئاسة السنغالية والمكلف بالشؤون الإفريقية بين عامي (2012-2013)، هو الشخص الثامن الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا منذ عام 2011، الذي تم تعيينه رسميًا في سبتمبر 2022.