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BBC

ألمانيا تستدعي السفير الإيراني ردًا على خطوة مماثلة من طهران

04:20 م الإثنين 15 أبريل 2024

ألمانيا

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أ ف ب

استدعت ألمانيا اليوم الإثنين السفير الإيراني لديها بعد يوم على استدعاء طهران سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على خلفية موقف دولهم من الهجوم الذي شنته إيران بمسيرات وصواريخ على إسرائيل.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي روتيني "يمكنني أن أبلغكم باستدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية هذا الصباح وبأن المحادثات تجري في الوقت الراهن".

هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود، فبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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هذا المحتوى من

AFP
ألمانيا طهران فرنسا بريطانيا إسرائيل الوعد الحق الهجوم الإيراني

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