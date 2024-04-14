إعلام عبري: الصواريخ الإيرانية كانت ستدمر قاعدتين إسرائيليتين لو أصابت أهدافها

مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن هناك تقديرات أشارت أن القصف الإيراني كان سيؤدي لتدمير قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين لو أن الصواريخ أصابت أهدافها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 7 صواريخ بالستية فقط تمكنت من اختراق الأجواء الإسرائيلية من أصل 110 صاروخ بالستي أطلقتهم إيران خلال هجوم أمس، بحسب ما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وبدأت إيران ليل أمس السبت هجومها الذي يأتي ضمن عملية الرد على استهداف قنصليتها في دمشق وهو ما أدى إلى مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني، وهو الذي توعدت طهران بالرد عليه في أقرب وقت وبشكل حاسم.

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