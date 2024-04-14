اليونان تدين هجمات إيران على إسرائيل

أثينا- (د ب أ)

أصدرت الحكومة اليونانية إدانة شديدة اللهجة للهجمات، التي شنتها إيران مؤخرا على إسرائيل، واصفة إياها بأنها تصعيد واسع في وضع إقليمي محفوف بالفعل بالمخاطر، طبقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية اليونانية.

وأكد البيان "تشكل مثل تلك التصرفات خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي والدولي. من المهم للغاية منع أي انتشار آخر للاعتداءات"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

وتابع البيان "تظل اليونان في حالة تأهب وتحافظ على التواصل مع حلفائها، لاسيما الولايات المتحدة، للحصول على المستجدات المستمرة للوضع. وتردد أن البعثات اليونانية في المنطقة آمنة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مساء أمس السبت أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

ونشر الحرس الثوري بيانا أشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي، محذرا الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بالمصالح ينتج عنه رد إيراني حاسم.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادرها بأن الهجوم استخدم مئات الطائرات المسيرة وعددا كبيرا من الصواريخ من مختلف الأنواع، أطلقت من اليمن وجنوب لبنان والعراق.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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