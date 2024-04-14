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BBC

إسرائيل تقصف حشود النازحين العائدين لشمال غزة - فيديو

12:33 م الأحد 14 أبريل 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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(مصراوي)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نازحين فلسطينيين أثناء احتشادهم بشكل كبير في شارع الرشيد بقطاع غزة.

واستخدمت قوات الاحتلال القصف المدفعي في استهداف النازحين غربي مخيم النصيرات والزهراء وسط قطاع غزة.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام، فإن النازحين أرادوا التوجه شمالًا تجاه مدينة غزة التي تفرض عليها قوات الاحتلال حصارًا محكمًا.

وتصر حركة المقاومة الإسلامية حماس، على ضرورة عودة النازحين إلى منازلهم شمال قطاع غزة، خلال المفاوضات الجارية مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الوسطاء.

قوات الاحتلال الإسرائيلي النازحين قطاع غزة

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رمضانك مصراوي

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