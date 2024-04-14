إسرائيل تقصف حشود النازحين العائدين لشمال غزة - فيديو
(مصراوي)
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نازحين فلسطينيين أثناء احتشادهم بشكل كبير في شارع الرشيد بقطاع غزة.
واستخدمت قوات الاحتلال القصف المدفعي في استهداف النازحين غربي مخيم النصيرات والزهراء وسط قطاع غزة.
وحسبما ذكرت وسائل الإعلام، فإن النازحين أرادوا التوجه شمالًا تجاه مدينة غزة التي تفرض عليها قوات الاحتلال حصارًا محكمًا.
وتصر حركة المقاومة الإسلامية حماس، على ضرورة عودة النازحين إلى منازلهم شمال قطاع غزة، خلال المفاوضات الجارية مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الوسطاء.
انتشرت إشاعة بالسماح للنساء والأطفال دون 14 عام للعودة لشمال قطاع غزة— محمد نشوان - غزة (@MohmdNash) April 14, 2024
خلال دقائق كان شارع الرشيد ممتلأ بالنازحين الراغبين بالعودة لبيوتهم
باغتتهم مدفعية الاحتلال وقصفتهم
وأنباء عن اصابات وشهداء قبل قليل pic.twitter.com/fIUBDT96aR
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