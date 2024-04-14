مسؤولون أمريكيون: الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة أي إجراءات تتخذها إيران

مصراوي

نقلت سي بي إس عن مسؤولين أمريكيين قوله، إن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي إجراءات قد تتخذها إيران ووكلائها.

وأوضحت سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تدخل منطقة مجهولة بعد الهجوم الإيراني.

وتوقع المسؤولون، أن تستمر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تقديم المشورة لإسرائيل مع الرغبة في احتواء الوضع.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق. وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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