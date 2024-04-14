بعد استهداف مناطق بعينها.. إيران تعلن انتهاء هجومها على إسرائيل

(مصراوي)

أعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، انتهاء الهجوم الإيراني على إسرائيل والذي بدأ ليل أمس السبت.

وصرح باقري، أن الهجوم الإيراني على مناطق متفرقة من إسرائيل أمس، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين تابعين لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الهجوم جاء في سياق الرد على تجاوز إسرائيل للخطوط الحمراء باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.



وأضاف باقري، أن طهران لا ترغب في مواصلة الهجوم على إسرائيل لكنها حذرت في الوقت ذاته من الرد بقوة أكبر في حالة استهداف المصالح الإيرانية.

وقال باقري، إن إيران كانت قادرة على شن هجوم أوسع لكنها اكتفت باستهداف مناطق معينة في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن العملية كانت "ناجحة ومحدودة" حسب تعبيره.

وحذر باقري، الولايات المتحدة من المشاركة في أي هجوم ضد إيران، ملوحًا باستهداف قواعدها بالمنطقة في حال أقدمت على تلك الخطوة.

