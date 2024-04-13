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BBC

السفارة الأمريكية ببيروت تدعو مواطنيها لعدم الذهاب إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية

06:15 م السبت 13 أبريل 2024

السفارة الأمريكية في بيروت

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مصراوي

جددت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم السبت، دعوة مواطنيها لتوخي الحذر وتجنب الذهاب إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أنه تم رصد إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء قالت، إن السفارة الأمريكية في إسرائيل طلبت من موظفيها وأسرهم عدم السفر خارج المدن الإسرائيلية في ظل التهديدات الإيرانية.

سبق وأن قالت "رويترز" نقلا عن مصدر إيراني، اليوم الخميس، إنه من غير المستبعد أن يشن أحد أعضاء محور المقاومة هجومًا على إسرائيل في أي وقت.

الحدود اللبنانية الإسرائيلية السفارة الأمريكية بيروت

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