إعلان

BBC

خشية تصعيد محتمل مع إسرائيل.. ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران

11:00 م الجمعة 12 أبريل 2024

ألمانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

دعت ألمانيا، اليوم الجمعة، رعاياها لمغادرة إيران، كما حذرتهم من مخاطر التصعيد بين إيران وإسرائيل واحتمال الاعتقال من سلطات طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، تعليق الرحلات الجوية المقررة من وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى يوم الخميس المقبل.

وقال متحدث باسم الشركة بعد ظهر اليوم الجمعة: "بسبب الوضع الحالي، قررت لوفتهانزا تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى الخميس 18 أبريل بعد تقييم دقيق".

وأضاف أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات لها الأولوية القصوى دائما، مشيرا إلى أن لوفتهانزا لا تعتمد فقط على التقييمات الحكومية، بل تقوم بتقييم الوضع الأمني الحالي بنفسها ثم تقرر بشكل مستقل.

وكانت لوفتهانزا أعلنت السبت الماضي بالفعل أنها ستعلق رحلاتها إلى طهران لعدة أيام.

وقالت: "نحن نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وعلى اتصال وثيق مع السلطات".

وبعد هجوم إسرائيلي مشتبه به على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في سوريا مطلع أبريل الجاري، تزايدت التهديدات من طهران تجاه إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وأعلنت إسرائيل بعد ذلك أنها لن تبقى دون رد على أي هجوم إيراني محتمل على أراضيها.

ألمانيا مغادرة إيران إسرائيل شركة الخطوط الجوية الألمانية الرحلات الجوية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخطوط الجوية النمساوية تلغي رحلاتها إلى إيران حتى 18 أبريل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

ننشر أسماء 45 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز حفل الخطوبة بالمنيا
قبل افتتاحها.. أحدث 17 صورة لمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
"مصر للطيران" تكشف أسباب عودة رحلتها رقم MS4413 من جدة بدون المعتمرين