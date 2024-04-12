الهند تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل

(مصراوي)



طالبت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

ويأتي ذلك بعد مطالبة تنصح المواطنين الهنود بعد مطالبة بريطانيا لمواطنيها بمغادرة إسرائيل في حال عدم وجود أسباب ضرورية، إضافة إلى مطالبة فرنسا لمواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل وفلسطين ولبنان.

جاء هذا على خلفية التوترات التي تشهدها المنطقة بعد تهديد إيران بالرد على إسرائيل عقب استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق ما أدى لمقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وكانت إسرائيل قد أعلنت استعدادها للرد الإيراني المحتمل وحذرت طهران من أنها ستستهدف الأراضي الإيرانية في حال أقدمت على الهجوم على إسرائيل.