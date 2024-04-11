الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية بمشاركة دولية في شمال غزة

عمان - (د ب أ)

نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، ستة إنزالات جوية لمساعدات إنسانية تضمنت ملابس ومواد غذائية وإغاثية استهدفت عددًا من المواقع في شمال قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، شاركت في عملية الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر ، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لألمانيا إضافةً إلى طائرة تابعة لهولندا.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

ووفق الوكالة، ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 82 إنزالاً جوياً أردنياً، و184 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول عربية وأجنبية .