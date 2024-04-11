إسرائيل تجري تدريبًا يحاكي الهجوم على إيران

(مصراوي)

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن سلاح الجو قام بإجراء تدريبًا عسكريًا يحاكي تنفيذ هجومًا على إيران، وذلك حسبما ذكرت وكالة "أنباء العالم العربي".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن التدريب تم خلال الأيام الماضية بالتعاون مع سلاح الجو القبرصي، مشيرة إلى أن التدريب يأتي في إطار الاستعداد لأي هجوم إيراني محتمل.

وأوضحت الهيئة، أن سلاح الجو الإسرائيلي كان قد علق كافة تدريباته منذ اندلاع الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر بسبب انشغاله، إلا أن تهديد إيران بتوجيه ضربات محتملة ضد إسرائيل.

وجاء التهديد عقب استهداف قوات الاحتلال للقنصلية الإيرانية في دمشق، مما أدى لمقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني في الهجوم، وهو ما توعدت إيران بالرد الحاسم والمناسب في وقت قريب عليه.