شركة طيران عالمية تعلق رحلاتها من وإلى إيران بسبب التوترات بالشرق الأوسط

برلين- (رويترز):

أعلنت شركة الطيران العملاقة "لوفتهانزا" الألمانية، الأربعاء، تعليق رحلاتها من وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى، الخميس، بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الشركة الألمانية: "نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار، وعلى اتصال وثيق مع السلطات.. سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى للوفتهانزا".

وكان مرشد إيران علي خامنئي، شدد على أن إسرائيل "ستُعاقب" بعد الضربة التي دمّرت مبنى قنصلية طهران في دمشق، معتبراً أن تل أبيب "ارتكبت خطأً" بهجومها على القنصلية، بينما هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالرد في الأراضي الإيرانية، إذا شنت طهران هجوماً على إسرائيل.