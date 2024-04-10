إعلان

BBC

مقتل شخص وإصابة آخر في حادث طعن بفرنسا

10:16 م الأربعاء 10 أبريل 2024

مقتل شخص وإصابة آخر في حادث طعن بفرنسا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أفاد تلفزيون "بي.إف.إم" نقلا عن الشرطة الفرنسية، الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم بسكين في مدينة بوردو.

وقال تلفزيون "بي.إف.إم" إن المهاجم فرّ من مكان الحادث، لكنه قتل بعد ملاحقته من قبل الشرطة.

وأبرز أن الهجوم بالسكين وقع في حدود الساعة 7:50 مساء على ضفاف نهر غارون، مشيرا إلى أن حالة المصاب خطيرة.

ولم تتضح حتى الآن دوافع الحادث.

وبحسب ما ذكر مصدر في الشرطة لصحيفة "لو فيغارو"، فإن فرضية "الشجار" مرجحة حاليا، مضيفا أن المعتدي والضحيتين "من أصل شمال إفريقي".

الشرطة الفرنسية هجوم بسكين في مدينة بوردو حادث طعن بفرنسا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شركة طيران عالمية تعلق رحلاتها من وإلى إيران بسبب التوترات بالشرق الأوسط

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

بأسماء الدول.. موعد عيد الفطر يفرق المسلمين بين أمس واليوم والغد
الطقس غدا الخميس ثاني أيام عيد الفطر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية صباحًا
"الله يسهل عليهم".. فيديو يوثق لحظة استقبال "هنية" نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده