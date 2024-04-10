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BBC

"اليونيفيل" تحذر من خطر التصعيد الحقيقي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

12:50 م الأربعاء 10 أبريل 2024

الحدود اللبنانية

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أ ش أ
قال أرولدو لاثارو قائد عام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأربعاء 10 أبريل، إن خطر التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية حقيقي

ودعا قائد بعثة "اليونيفيل" لوقف ما وصفه بـ"الأعمال القتالية" على جانبي الخط الأزرق، والتحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار، وحل طويل الأمد للصراع.

وقال لاثارو "تدعو اليونيفيل إلى العودة إلى وقف الأعمال القتالية والتحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد للصراع".

وقال قائد عام اليونيفيل إن "نحو 50 دولة أرسلت قوات حفظ سلام إلى جنوب لبنان انطلاقاً من الشعور بالالتزام والصداقة، والاعتقاد بأن السلام طويل الأمد أمر ممكن في المنطقة".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس أن قواته وجهت ضربات إلى مواقع بنية تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في سوريا، كما قصفت مواقع مراقبة تابعة للحزب في جنوب لبنان.

الحدود اللبنانية إسرائيل إطلاق النار

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