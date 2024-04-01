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BBC

نتنياهو: قناة الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل ولن تبث من بلادنا بعد اليوم

06:48 م الإثنين 01 أبريل 2024

نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قناة الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل وشاركت في مذبحة 7 أكتوبر وحرضت على جنودنا.

وأضاف نتنياهو، أن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم، موضحا أنه حان الوقت لطرد بوق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من إسرائيل قائلا: "أنوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة".

وصدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل.

ويجيز القانون الذي اصطلح على تسميته "قانون الجزيرة" لرئيس الحكومة وقف وسيلة إعلامية أجنبية إن أضرت بأمن إسرائيل.

نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل حماس الكنيست الإسرائيلي

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