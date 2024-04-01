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BBC

غارات إسرائيلية تستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

06:03 م الإثنين 01 أبريل 2024

غارات إسرائيلية تستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في

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دمشق (د ب أ)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن القوات الإسرائيلية استهدفت اليوم الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بدمشق.

وذكر مراسل سانا أن الاحتلال الإسرائيلي ألحق دماراً كبيراً بالمبنى إضافة إلى أضرار بالمباني المجاورة.

وأشار المراسل إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان".

ونقل مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن مصادر ايرانية في دمشق قولها إن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الايرانية بدمشق أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كانت سانا قد أفادت أمس الأحد بشن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدتي الديماس ومنطقة البحوث العلمية في جمرايا شمال غربي دمشق.

ويرفع القصف الإسرائيلي الذي تم وقع اليوم الاثنين، عدد الهجمات الإٍسرائيلية التي استهدفت الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري إلى 30، وشملت الأهداف مواقع إيرانية ومستودعات للأسلحة، وفقا للمصدر السوري لحقوق الإنسان.

دمشق الاحتلال الإسرائيلي غارات إسرائيلية تستهدف مبنى القنصلية الإيرانية

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