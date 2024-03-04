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BBC

افتتاح أول قاعدة جوية للناتو في ألبانيا

05:31 م الإثنين 04 مارس 2024

ارشيفية

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تيرانا- (د ب أ)

قال رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، إن افتتاح أول قاعدة جوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البلاد سيساعد في تعزيز مكانة منطقة البلقان داخل الحلف العسكري الغربي وحمايتها من طموحات روسيا "الإمبريالية الجديدة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن راما أدلى بتلك التصريحات، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين عند افتتاح القاعدة الجوية في بلدة كوكوفا بجنوب ألبانيا.

وأضاف راما "إن ذلك عنصر أمني آخر لمنطقة دول غرب البلقان، والتي نعلم جيدا أنها لا تخلو من التهديدات والطموحات الإمبريالية الجديدة للاتحاد الروسي".

وأعلن راما عن وجود مروحيتين من طراز "بلاك هوك" بالإضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة من طراز "بايراكتار" في القاعدة، التي تم بناؤها في الخمسينيات من القرن الماضي.

وبدأت عملية إعادة إعمار القاعدة في يناير 2022 باستثمارات بنحو 50 مليون يورو (54 مليون دولار) قدمها حلف الناتو و5 ملايين يورو أخرى قدمتها الحكومة الألبانية.

وقال راما إن العمل جار أيضا مع حلف الناتو من أجل سرعة إنشاء قاعدة بحرية في بورتو رومانو على الساحل الألباني في دوريس، على بعد نحو 36 كيلومترا (22 ميلا) من العاصمة تيرانا.

قاعدة جوية للناتو ألبانيا حلف شمال الأطلسي الناتو

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