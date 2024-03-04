صحة غزة: قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 30 ألف و534 شهيدًا نتيجة استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن أعداد الجرحى ارتفعت كذلك إلى 71,920 مصابًا وسط تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية التي يعاني من الجرحى جراء نقص المساعدات الطبية واستهداف متواصل للمستشفيات.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 13 مجزرة استشهد على إثرها 124 شهيدًا وأُصيب 210 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

وكانت صحة غزة، قد نددت في وقت سابق بمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي لوصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الشهداء والمصابين تحت الأنقاض وفي الطرقات.