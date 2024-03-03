إيران تعلن إعدام عميل للموساد الإسرائيلي حاول تفجير مجمع عسكري بأصفهان

مصراوي

أعلنت الإذاعة الإيرانية، اليوم الأحد، إعدام عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"؛ بتهمة التخطيط لتفجير مجمع تابع لوزارة الدفاع في أصفهان العام الماضي.

وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنه تم إعدام "الإرهابي العميل للموساد" عقب محاولته تفجير مجمع ورش تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان في 28 فبراير الماضي.

وسبق وأن قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في أبريل الماضي، إن السلطات أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في محافظة أصفهان.

وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم الذي تم بواسطة طائرة مسيرة صغيرة على مجمع أمير المؤمنين فشل بعد إسقاطها بواسطة الدفاعات الجوية.