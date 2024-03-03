إعلان

BBC

إيران تعلن إعدام عميل للموساد الإسرائيلي حاول تفجير مجمع عسكري بأصفهان

06:29 م الأحد 03 مارس 2024

إيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلنت الإذاعة الإيرانية، اليوم الأحد، إعدام عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"؛ بتهمة التخطيط لتفجير مجمع تابع لوزارة الدفاع في أصفهان العام الماضي.

وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنه تم إعدام "الإرهابي العميل للموساد" عقب محاولته تفجير مجمع ورش تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان في 28 فبراير الماضي.

وسبق وأن قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في أبريل الماضي، إن السلطات أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في محافظة أصفهان.

وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم الذي تم بواسطة طائرة مسيرة صغيرة على مجمع أمير المؤمنين فشل بعد إسقاطها بواسطة الدفاعات الجوية.

إيران جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد إعدام عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي وزارة الدفاع الإيرانية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أكسيوس: بايدن يضغط لوقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رمضان يوم الأحد أم الإثنين.. "البحوث الفلكية" يحسم الجدل
* "اعتبار الأبيض فائزا".. قرار عاجل من كاف بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني
* التنفيذ على 39 جنيها.. سعر دولار السوق السوداء يواصل الانهيار
* النقل العام بالقاهرة: تغيير مواعيد الأتوبيسات في شهر رمضان بجميع الخطوط
* ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة