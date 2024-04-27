إسرائيل: عائلات الأسرى المحتجزين في غزة يعتزمون التظاهر مساء اليوم

تل أبيب- (د ب أ)

من المقرر أن تتجمع عائلات الأسرى المحتجزين في غزة ليلة السبت في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق، بعد يوم من عقد محادثات بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين حول الهجوم الإسرائيلي الوشيك في رفح واتفاق رهائن محتمل.

وقال منتدى أهالي الأسرى والمفقودين، الذي ينظم التظاهرة، في بيان له إن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة هو "أولوية وطنية قصوى"، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل ".

وأضاف المنتدى "الآن هو الوقت المناسب للإظهار من خلال العمل أن تأمين إطلاق سراح الأسرى يمثل أولوية وطنية قصوى".

وتابع أن "هناك إجماع واسع النطاق بين كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي على الموافقة على صفقة عودة جميع الأسرى".

يشار إلى أن إسرائيل تشهد مظاهرات من جانب عائلات الأسرى منذ احتجازهم في السابع من أكتوبر الماضي عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل ونقلهم إلى قطاع غزة .

ويتهم المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق.





