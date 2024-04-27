برلماني: اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية يزيد حدة الصراع بالمنطقة

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، أن إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح على الرغم من التحذيرات الواضحة والحاسمة من مصر والتحذيرات الدولية الموجهة إليها، يظهر عزم نتنياهو على المضي قدما في مخطط الإبادة للفلسطينيين بدعم وتأييد أمريكي.

وطالب "خضراوي"، في بيان اليوم السبت، من المجتمع الدولي بصفة عامة ومن واشنطن بصفة خاصة، سرعة التحرك لإجبار جيش الاحتلال على الوقف الفوري لإطلاق النار وعدم التفكير في اجتياح رفح الفلسطينية.

وحذر عضو مجلس النواب، من خطورة تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهذا المخطط الخطير والذي سيؤدي إلى وقوع مجازر بشرية لم يشهدها العالم من قبل خاصة أن هناك 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة للغاية داخل منطقة رفح الفلسطينية.

وقال المهندس عبد السلام خضراوي، إن إسرائيل تسعى أيضًا إلى تحقيق ما وصف بالنصر الإسرائيلي الذي وعد به نتنياهو الإسرائيليين منذ أحداث "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر من العام الماضي حيث لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافها في الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والقضاء على حماس أو تفكيكها.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتنفيذ وتحقيق هدفها في تهجير الفلسطينيين وهو ما حذرت منه مصر، وعلى المجتمع الدولي وواشنطن ومختلف دول العالم أن يتحركوا وبسرعة لإجبار جيش الاحتلال على عدم تنفيذ هذا المخطط الخطير الذي يزيد من حدة الصراع داخل الشرق الأوسط وسيكون له عواقبه الوخيمة بالمنطقة.