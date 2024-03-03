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BBC

أكسيوس: بايدن يضغط لوقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان

06:42 م الأحد 03 مارس 2024

جو بايدن

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(مصراوي)

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يضغط على المفاوضين خلال المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار قبل شهر رمضان.

وتستمر المفاوضات في الوقت الحالي بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل من خلال الوسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين من الجانبين، إلا أن ما يعرقل التوصل إلى اتفاق حتى الآن هو خلافات بشأن عدد الأسرى وأسمائهم إضافة إلى مدة وقف إطلاق النار.

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