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BBC

"بسبب تسمم غذائي".. 28 شخصًا في العناية المركزة بالسعودية

05:01 م السبت 27 أبريل 2024

بسبب تسمم غذائي.. 28 شخصًا في العناية المركزة بالس

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أثار إصابة العشرات بحالات تسمم في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض، له عدد من الفروع الأخرى، تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، "نطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله".

وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية، "في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) فجر السبت، أن "التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع الصحة والعافية.. كما نؤكد دائماً على أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية".

وكان العبدالعالي قد قال في تدوينة مساء الجمعة: "نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه، والحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة".

من جهتها نشرت أمانة منطقة الرياض بيانا أكدت فيه على أنها أغلقت فروع المطعم ومعمله الرئيسي لتموين سلسلة فروعها في الرياض.

حالات تسمم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي العناية المركزة الرياض
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