"بسبب تسمم غذائي".. 28 شخصًا في العناية المركزة بالسعودية

مصراوي

أثار إصابة العشرات بحالات تسمم في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض، له عدد من الفروع الأخرى، تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، "نطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله".

نطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله.

التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع… https://t.co/zn8AeP8h24 — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) April 26, 2024

وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية، "في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) فجر السبت، أن "التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع الصحة والعافية.. كما نؤكد دائماً على أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية".

وكان العبدالعالي قد قال في تدوينة مساء الجمعة: "نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه، والحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة".

بيان صحفي:



حفاظًا على السلامة العامة وصحة السكان، #أمانة_منطقة_الرياض توضح ما تم تداوله عن حالات تسمم غذائي، وتؤكد اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة مع كافة الجهات ذات العلاقة 📍 pic.twitter.com/vQD3jhtAfc — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 26, 2024

من جهتها نشرت أمانة منطقة الرياض بيانا أكدت فيه على أنها أغلقت فروع المطعم ومعمله الرئيسي لتموين سلسلة فروعها في الرياض.