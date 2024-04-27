اليمن يعلن مقتل 4 من رعاياه بقصف في إقليم كردستان بالعراق

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، مقتل 4 من رعاياها، في قصف بطائرة مسيرة مجهولة المصدر، في إقليم كردستان بالعراق.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان "ندين بأشد العبارات قصف حقل كورمو للغاز في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق بطائرة مسيرة مجهولة المصدر، والذي أسفر عن مقتل أربعة عمال يمنيين، وإصابة عدد آخر منهم بإصابات طفيفة".

وأضافت الوزارة أنها" على تنسيق مستمر ومتابعة متواصلة مع سفارة اليمن في بغداد التي تجري اتصالات مكثفة مع المعنيين في العراق وسلطات إقليم كردستان لمعرفة حيثيات وملابسات الحادثة".

وأشارت إلى أنها" تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل إمكانية إخلاء وإيصال جثامين الشهداء من العمال اليمنيين إلى أرض الوطن ".

ولفتت الخارجية اليمنية إلى أنها "تتابع عن كثب ومنذ اللحظات الأولى الحالة الصحية للجرحى الذين أصيبوا بجروح طفيفة ويتمتعوا بحالة صحية مستقرة الآن".