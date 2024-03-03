بعد زيارة جانتس.. نتنياهو يصدر تعليماته إلى السفارة الإسرائيلية بواشنطن

(مصراوي)

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعليمات إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم مرافقة عضو مجلس الحرب بيني جانتس خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، وذلك حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وحسبما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فلن يشارك أي وفد من السفارة الإسرائيلية في اجتماعات جانتس السياسية مع المسؤولين الأمريكيين.

وإضافة إلى ذلك فلن يشارك السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج، شقيق الرئيس يتسحاق هرتسوغ، في الزيارة، وذلك بحسب هيئة البث العام الإسرائيلية "كان".

وسافر بيني جانتس في زيارة إلى الولايات المتحدة للقاء عدة مسؤولين أمريكيين لمناقشة الوضع الراهن والمفاوضات الجارية، وهو ما أغضب نتنياهو حتى قال لجانتس في حديث بينهما "إن إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط" وذلك بحسب ما نقل مصدر مقرب من نتنياهو لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وبحسب المصدر، فإن جانتس قام بالرحلة بشكل مخالف للأنظمة الحكومية الإسرائيلية والتي تتطلب من أي وزير الحصول على إذن مسبق من رئيس الوزراء قبيل السفر.