نعمت شفيق تكتب رسالة إلى الطلاب المتظاهرين لدعم غزة

(مصراوي)

كتبت رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك نعمت شفيق، اليوم الاثنين، رسالة إلى فريق تفاوض الطلاب المحتجين في حرم الجامعة، أعلنت فيها فشل المفاوضات مع الطلاب المحتجين لإنهاء اعتصامهم داخل الحرم الجامعي.

وحثت شفيق، المحتجين على فض اعتصامهم والقدوم لطاولة المفاوضات من أجل بحث آلية الوصول لحلول سريعة للأزمة.

وأعربت شفيق، عن عدم وجود أي نية لقمع الطلاب أثناء تعبيرهم عن رأيهم بسلمية، مشيرة في الوقت ذاته أنه لن يتم سحب الاستثمارات الإسرائيلية من الجامعة.

وزعمت شفيق، أن إدارة الجامعة وفرت مساحة للاحتجاج السلمي للطلاب دون التعطيل بالحياة الأكاديمية، متهمة الاحتجاجات بخلق بيئة غير مرحبة بالعديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود.

وطالبت مينوش شفيق، المتظاهرين، بأخذ حقوق جميع أفراد المجتمع في الحسبان عند التظاهر، مشيرة إلى أن حرب غزة أظهرت انقسامات واضحة داخل الحرم الجامعة منذ اندلاعها في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت شفيق، أن إدارة الجامعة سعت إلى تسهيل مشاركة المتظاهرين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في حوار بناء، حسب زعمها.

وتشهد جامعة كولومبيا وعدد من الجامعات الأمريكية الأخرى احتجاجات واسعة، على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة ومطالبتهم بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة والمستفيدة من الحرب الدائرة.

وكانت رئيسة الجامعة نعمت شفيق، قد استدعت قوات الأمن للطلاب أثناء التظاهرات ليتم توقيف اكثر من 100 طالب بينهم ابنة النائبة إلهان عمر، ما أدى لتزايد الاحتجاجات بشكل واضح وانتشارها في جامعات أخرى.

واتهمت شفيق خلال جلسة استجوابها بمجلس النواب الأمريكي الطلاب المتظاهرين بترديد اتهامات معادية للسامية واليهود.