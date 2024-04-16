إعلام عبري: إسرائيل قد تغتال قادة إيرانيين للرد على الهجوم

(مصراوي)

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤول أمني، اليوم الثلاثاء، قوله إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني من المحتمل أن يتضمن اغتيال مسؤولين إيرانيين واستهداف بنية تحتية عسكرية ومخازن أسلحة.

وكان مسؤول إسرائيلي قد قال في وقت سابق إن وزراء مجلس الحرب يخططون لاستهداف منشأة إيرانية كنوع من الرد مع الحرص على تجنب المدنيين، وذلك حسبما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال المسؤول، إنه يوجد خلاف داخل الإدارة الإسرائيلية في الوقت الحالي بشأن آلية الرد على إيران مع رغبة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في شن هجومًا سريعًا على إيران، وتأني رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو في مسألة اتخاذ القرار.