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BBC

مسؤول أوكراني يلمح لاحتمالية خسارة الحرب في حال لم تصل المساعدات الأمريكية قريبًا

11:58 ص الأحد 03 مارس 2024

أوكرانيا

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لندن - (د ب أ)

قال الرئيس التنفيذي لأكبر شركة للطاقة والفحم في أوكرانيا، مكسيم تيمشينكو، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن أوكرانيا قد تخسر حرب الطاقة ضد روسيا إذا لم تصل المساعدات الأمريكية قريبا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية "دي تك" "بعد عامين من هذا القتال، لا يمكننا أن نتحمل خسارة حرب الطاقة هذه"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال تيمشينكو إن انتصار أوكرانيا لا يعتمد فقط على الأشخاص الموجودين على خط المواجهة، بل يعتمد أيضا على كيفية بقاء الاقتصاد وكيفية استمرار الصناعات في العمل.

وأضاف تيمشينكو "نقوم باصلاح معدات الطاقة لدينا كل أسبوع من القصف. والشعور بأننا غير محميين بشكل أكبر، يضر بثقتنا كثيرا."

أوكرانيا خسارة الحرب المساعدات الأمريكية

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