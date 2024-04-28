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إعلام إسرائيلي: بايدن سيناقش مع نتنياهو اجتياح رفح اليوم

03:31 م الأحد 28 أبريل 2024

نتنياهو

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قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو اليوم مسألة اجتياح مدينة رفح هاتفيًا.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل قد قال في وقت سابق، إن تأجيل اجتياح مدينة رفح ممكن في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى.

وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد نتنياهو، قائلًا إن اجتياح رفح لن يكون ممكنًا في حال كان هو رئيس الوزراء، مشيرًا إلى ضرورة تغليب مسألة سلامة الأسرى.

بينيامين نتنياهو اجتياح رفح جو بايدن
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