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BBC

نتنياهو: إسرائيل تمتلك 3 أهداف في حربها على غزة

04:02 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تمتلك 3 أهداف في حربها على غزة.

وأوضح نتنياهو، أن تلك الأهداف تتمثل في إعادة الأسرى المحتجزين في غزة والقضاء على حركة حماس وضمان ألا يشكل قطاع غزة خطرًا مستقبلي على أمن إسرائيل.

وزعم نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قادر على صد هجمات المقاومة ضد إسرائيل حتى لو كلف ذلك أثمانًا باهظة.

وأضاف نتنياهو، أن انتصار إسرائيل على حماس، يمثل انتصارًا على ما سماه محور الشر الذي يضم إيران حسب زعمه، مشيرًا إلى ترقب منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب الدائرة على قطاع غزة.

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رمضانك مصراوي

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