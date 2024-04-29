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BBC

الشرطة التشيكية: نعتقد تورط روسيا في انفجارات وقعت عام 2014

04:34 م الإثنين 29 أبريل 2024

الشرطة التشيكية

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براغ - (د ب أ)


قالت الشرطة التشيكية، اليوم الاثنين، إنها تعتقد تورط روسيا في جريمة وقعت قبل 10 أعوام حيث حدثت انفجارات في مستودع ذخيرة في جمهورية التشيك ما أدى لمقتل شخصين.


وقال متحدث باسم الوحدة الخاصة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة في براغ، إنه من الثابت أن أعضاء من الاستخبارات العسكرية الروسية كانوا مسؤولين عن الانفجارات.

مع ذلك، فإن التحقيق بشأن الانفجارات تم إغلاقه الآن. وفي ظل رفض روسيا الموافقة على طلب تقديم المساعدة القانونية، لم يتم الحصول على معلومات كافية لتوجيه اتهامات ضد أفراد بعينهم في روسيا.

وقالت الوحدة الخاصة إن هدف العملاء الأجانب هو منع إيصال الأسلحة والذخيرة للمناطق التي يتواجد فيها الجيش الروسي.

وقد سافر العملاء من روسيا من أجل هذا الغرض على وجه الخصوص، وغادروا على الفور بعد ذلك.

ويذكر أن انفجارا وقع في مستودع ذخيرة في فربتيس بشرق جمهورية التشيك في أكتوبر وديسمبر 2014. ويذكر أن روسيا هاجمت شبه جزيرة القرم مطلع ذلك العام.

ولقي شخصان حتفهما، كما وقع ضرر مادي كبير نتيجة للانفجارات. واستغرقت عملية إبطال مفعول العبوات الناسفة المتبقية والتخلص منها عدة أعوام.

الشرطة التشيكية روسيا انفجارات
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