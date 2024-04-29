وزير الخارجية الأردني: حماس لم تشعل الحرب

(مصراوي)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس لم تشعل الحرب، مشيرًا إلى أن هذه فكرة يجب "نسفها" حد تعبيره.

واتهم الصفدي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بعرقلة محاولات السلام في المنطقة، محذرًا من جر المنطقة لحرب إقليمية جراء رغبة نتنياهو في استمرار الحرب.

ووصف الصفدي، إسرائيل بـ "الدولة المنبوذة" جراء جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تخسر الحرب في الوقت الحالي.

وطالب الصفدي، بالحيلولة دون قيام نتنياهو بجر المنطقة إلى حرب شاملة تقودها إلى الدمار.

وندد الصفدي، باستمرار الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلًا إن عدد المستوطنات وصل إلى 7000، محذرًا من أن الاستيطان يقتل أمل حل الدولتين.

وأكد الصفدي، على ضرورة الوصول لمسألة حل الدولتين، مطالبًا إسرائيل بالالتزام بالسلام العادل والشامل.