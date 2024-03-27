"دراما غير ضرورية".. مسؤول أمريكي: نتنياهو يبحث عن مخرج بعد إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي

مصراوي

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي دراما غير ضرورية من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يحاول البحث عن مخرج الآن.

وكان موقع "أكسيوس" قال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث عملية رفح.

وأشار المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إلى أن الوفد الإسرائيلي سيشمل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي.

وكانت شبكة "إن بي سي" نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن مكتب نتنياهو أبلغ البيت الأبيض برغبته في إعادة جدولة الاجتماع الملغى بشأن رفح.

فيما قال نتنياهو إنه لم يوافق على إرسال وفد إلى واشنطن.