مسؤول إسرائيلي: ظننا القضاء على حماس ممكن بسبب دعم واشنطن لكن التقييم تغير الآن

مصراوي

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية نقلا عن مصدر استخباراتي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن "كنا نرى أن القضاء على حماس ممكن بسبب دعم واشنطن لكن التقييم تغير الآن".

وأشار المصدر الاستخباراتي إلى أن سلطات الاحتلال تعتقد أن بعض مرافق إنتاج الأسلحة الموجودة تحت الأرض في غزة لا تزال سليمة.

وأضاف المصدر الاستخباراتي الإسرائيلي للصحيفة البريطانية: "إذا لم ندخل رفح بقوة كبيرة فإن بقاء حماس هو الاحتمال الأرجح".